Следователи возбудили дело из-за стройки в приаэродромной зоне Иркутска

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили поступившие из прокуратуры Иркутской области материалы проверки исполнения градостроительного и земельного законодательства при строительстве многоквартирных жилых домов на территории приаэродромной зоны, сообщили SIA.RU в СК.

Установлен факт покушения на приобретение путем обмана права собственности на земельный участок, расположенный на территории бывшего военного городка. Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, а также администрации Иркутска, допустивших строительство многоквартирных жилых домов на указанной территории.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.