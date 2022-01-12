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Следователи возбудили дело из-за стройки в приаэродромной зоне Иркутска

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Поводом для возбуждения уголовного дела послужили поступившие из прокуратуры Иркутской области материалы проверки исполнения градостроительного и земельного законодательства при строительстве многоквартирных жилых домов на территории  приаэродромной зоны, сообщили SIA.RU в СК.

Установлен факт покушения на приобретение путем обмана права собственности на земельный участок, расположенный на территории бывшего военного городка. Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, а также администрации Иркутска, допустивших строительство многоквартирных жилых домов на указанной территории.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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