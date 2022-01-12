Эффективная ставка по вкладу «Рантье» Новикомбанка достигла 10,29% годовых

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, повысил процентные ставки по вкладу «Рантье». Это позволит клиентам зафиксировать высокую доходность по депозиту на длительный срок.

Новикомбанк с 10 января повысил процентные ставки по вкладу «Рантье» на 1%. Повышение происходит согласно условиям вклада, по которым ставка «Рантье» автоматически изменяется при изменении ключевой ставки Банка России. Теперь процентные ставки по вкладу составляют 8,5 - 9,0% годовых в зависимости от срока размещения. Максимальная эффективная ставка по вкладу, позволяющая оценить реальный доход от размещения средств, достигает 10,29% годовых.

Эффективная ставка по вкладу отличается от номинальной в случае капитализации процентов и рассчитывается в зависимости от частоты капитализации и срока вклада.

«Вкладчики не всегда успевают следовать за рынком и получать максимальный доход от размещения своих средств. Не у всех есть возможность постоянно анализировать ситуацию и выбирать вклады с наилучшими на сегодняшний день условиями. Уникальность вклада «Рантье» в том, что процентная ставка привязана к уровню ключевой ставки ЦБ РФ. Такая «связка» позволяет получать максимальный доход независимо от колебания процентных ставок на рынке. Поэтому наши клиенты активно пользуются этим предложением», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Минимальная сумма для открытия «Рантье» – 10 тыс. рублей. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока вклада. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе депозита в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения вклада процентная ставка автоматически увеличивается. При досрочном расторжении договора вклада гарантированная минимальная ставка составит 2,5%.

Для клиентов, разместивших во вкладе «Рантье» от 1,5 млн рублей, предоставляется возможность выпуска банковской карты (Visa Gold, MasterCard Gold или МИР Премиальная) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия. Такие вкладчики могут арендовать индивидуальный банковский сейф любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату – один рубль.

Кроме «Рантье» в Новикомбанке действуют такие депозиты, как «Капитал» – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств. Также до 2 февраля 2022 года в Новикомбанке действует вклад «Новогодний», который дает возможность получить доход от 8,25% до 9% годовых.