Райффайзен Банк сохраняет фиксированную ставку по кредиту

Райффайзен Банк сохраняет фиксированную ставку — 5,99% — на потребительский кредит и на рефинансирование до конца января. Предложение актуально при оформлении финансовой защиты.

«После праздников трудно сразу включиться в привычный ритм жизни. Однако решение многих, например, домашних дел не может ждать. Мы рады предложить выгодный способ быстро получить необходимую сумму, — говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — Для клиентов также доступна возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца, что особенно удобно в начале нового года».

Диапазон возможного займа — от 30 000 до 3 млн руб, а срок — от года до семи лет. Решение по заявке принимается за минуту. До 1 млн руб. можно получить просто по паспорту, без справок, подтверждающих доход. Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счёт в течение нескольких минут.

Подробности предложения можно узнать на сайте.