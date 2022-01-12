Райффайзен Банк первым среди системно значимых банков провел транзакцию в СБП между юрлицами

Райффайзен Банк первым среди сситемно значимых банков провел пилотную транзакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей. Получателе пилотной транзакции по QR-коду стал банк «Точка». Новый способ платежей позволит компаниям мгновенно переводить средствам поставщикам и контрагентам в любое время суток в режиме 24/7. Многократно сокращая время проведения операций, этот способ платежей дает бизнесу гибкость и рост операционной эффективности.

Как работают переводы в СБП между юрлицами

Традиционно проведение платежей поставщикам предполагает большое количество ручных действий при обработке счетов, включая выставление счета, подготовку платежных документов, исправление возможных ошибок в реквизитах с назначениями платежей. Оплаты происходят в рабочие дни и занимают от нескольких часов до дней. Переводы по СБП снимают эту проблему — теперь компании могут оплачивать счета с помощью QR-кода или ссылки в интернет-банке для бизнеса мгновенно.

«Переводы в СБП между юрлицами открывают новый этап в развитии B2B-платежей . Теперь скорость, комфорт и безопасность переводов по QR-коду и номеру телефона, к которым мы все привыкли в своем ежедневном опыте, станут доступны бизнесу, а архаичные способы оплаты с многочасовым обменом документами уйдут в прошлое, — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзен Банка. — Это особенно ценно для компаний, которые на ежедневной основе проводят массу платежей поставщикам или контрагентам — в частности, e-commerce платформы, розничные сети, дистрибьюторы».

«Технологии СБП выводят межбанковские B2B-платежи на качественно новый уровень: бизнес получает удобный и выгодный платёжный инструмент, доступный в режиме 365×24×7. Компании в нашей стране со множеством часовых поясов смогут выстраивать непрерывный бизнес, не беспокоясь о доступности межбанковских взаиморасчетов», — прокомментировал директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.

«Благодаря тому, что Райффайзен Банк смог быстро и эффективно провести необходимые интеграции, B2B-платежи станут доступны десяткам тысяч компаний: это клиенты и Точки, и Райффайзенбанка. Мы первыми на рынке внедрили переводы по СБП внутри своего банка, а сейчас рады запустить их вместе с Райффайзеном. Надеемся, что скоро все банки для предпринимателей присоединятся к СБП, и совместными усилиями мы сильно упростим предпринимательские будни», — сказала менеджер по продуктам «Точки» Елена Гильдина.