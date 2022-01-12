Солид Банк предложил кредит на приобретение авто с аукциона

Российско-японский Солид Банк в конце прошлого года запустил новую программу автокредитования для покупки авто под заказ. Специалисты рекомендуют заняться приобретением авто уже сейчас, до прогнозного повышения цен.

Новая программа банка «Автокредит на покупку авто под заказ» с отсрочкой платежа особенно актуальная для жителей Дальнего Востока. Она позволяет приобрести желанный автомобиль с аукциона в кредит.

Специалисты также отмечают, что в 2022 году будет отмечаться рост цен на авторынке в связи с прогнозируемым дефицитом предложения. Поэтому рекомендуют заняться вопросом приобретения авто уже сейчас, до повышения стоимости.

Подать заявку можно онлайн или в любом офисе АО «Солид Банк», тел.: 8 800 775 56 06

Основные условия программы «Автокредит на покупку авто под заказ»

Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.

Годовая процентная ставка: от 12,5% до 16,5% годовых.

Возможно без первоначального взноса.

Срок: от 6 месяцев до 7 лет.

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