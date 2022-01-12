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155 человек заболели коронавирусом в Иркутске

Суточный прирост больных в области – 254.

С начала пандемии в Приангарье зарегистрировали 160 тысяч случаев инфицирования. За это время госпитализированных – 1 900 (-51), выздоровевших – 150 011 (+374), умерших с коронавирусом – 7 875 (+17).

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В лидерах по приросту среди городов Иркутской области – Иркутск (+155), Иркутский район (+18), Ангарск (+15). Наибольшее число заболевших в Иркутске (54 829), Ангарске (14 469) и Братске (10 960).

Ранее губернатор сообщил о том, что новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса: 30% ковидных коек остаются свободными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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