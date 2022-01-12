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VR-тренажер для подготовки авиатехников создаст Ростех

Испытания системы планируется завершить в 2022 году, сообщили SIA.RU в пресс-службе госкорпорации.

VR-тренажер состоит из шлема виртуальной реальности, ручных контроллеров и компьютера с обучающей программой, которая детально воссоздает авиационный комплекс.

Благодаря этому наземный персонал может виртуально изучить и отработать все технологические процессы и повысить эффективность технического обслуживания реальной машины. 

VR-тренажер может поставляться как отдельно, так и в комплекте с новыми самолетами. Комплекс разрабатывается специалистами компании «Сухой». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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