VR-тренажер для подготовки авиатехников создаст Ростех

Испытания системы планируется завершить в 2022 году, сообщили SIA.RU в пресс-службе госкорпорации.

VR-тренажер состоит из шлема виртуальной реальности, ручных контроллеров и компьютера с обучающей программой, которая детально воссоздает авиационный комплекс.

Благодаря этому наземный персонал может виртуально изучить и отработать все технологические процессы и повысить эффективность технического обслуживания реальной машины.

VR-тренажер может поставляться как отдельно, так и в комплекте с новыми самолетами. Комплекс разрабатывается специалистами компании «Сухой».