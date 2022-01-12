Права 161 дольщика восстановлены в Иркутской области

Сдан дом на улице Донская, 24/6, новые квартиры в нем получили 11 дольщиков, сообщили SIA.RU в администрации области.

Строительство началось в 2017 году, в 2020-м компания-застройщик была объявлена банкротом. Решением Арбитражного суда Иркутской области права застройщика были переданы АО «Иркутское региональное жилищное агентство», которое и завершило строительство 45-квартирного жилого дома в центре Иркутска.

В 2021 году в Иркутской области восстановлены права 161 участника долевого строительства. По данным на начало января 2022 года, в Едином реестре проблемных объектов региона (ЕРПО) числятся 18 долгостроев, обещанного жилья ждут 677 человек – участников долевого строительства. Работа по восстановлению прав граждан в регионе продолжается, декабре 2021 года актуализирована дорожная карта мероприятий.