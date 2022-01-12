Крупнейшие ритейлеры России выступили за снижение наценки на базовые продукты до 10%

Предложение рассмотрит ФАС, сообщили в ведомстве.

По результатам совещаний c антимонопольной службой, три ритейлера направили в свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» – 10-15%.

Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.