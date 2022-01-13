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14 самых выгодных вкладов в Иркутске

Доходность по вкладам продолжает расти. Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU, на 13 января повысились до уровня 8,00-9,58% годовых. По прогнозам аналитиков, инфляция по итогам 2022 года должна замедлиться до уровня 4,5-5%, а это значит, что текущая доходность депозитов в этом году вполне покроет инфляцию. Поэтому эксперты смело рекомендуют использовать банковские вклады в качестве инструмента сбережений. Они не исключают, что тренд на повышение будет продолжен и в скором времени ставки по вкладам преодолеют отметку в 10% годовых.

Портал SIA.RU подготовил топ-14 вкладов в банках Иркутска с доходностью выше 8,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 13 января 2021 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.

ТОП-14 самых выгодных вкладов в Иркутске на 13 января 2022 года

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка, % Сумма, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Дополнительно
1 Банк СОЮЗ Высокий процент 9,58% от 100 000 36 мес По выбору Да / Нет При открытии вклада в отделении физическим лицом, ранее не обслуживающемся в Банке
2 ПСБ Банк Онлайн-вклад 9,10% от 1 000 000 36 мес В конце срока Да / Нет Повышенная ставка для тех, кто еще не открывал вклад в мобильном и интернет-банке
3 Альфа-Банк Альфа-Вклад 9,01% от 10 000 36 мес По выбору Нет / Нет Для всех
4-5 Байкалкредобанк Почетный клиент 9,00% от 500 000 12 мес Ежемесячно Да / Нет Для всех
4-5 Примсоцбанк Спринт VIP Запад 9,00% от 500 000 3 мес В конце срока Нет / Нет Для всех. Только в отделениях в г. Москва, г. С-Петербург, г. Екатеринбург, г. Челябинск, на территории Омской и Иркутской области
6 РЕАЛИСТ БАНК Растущий доход 8,99% от 10 000 24 мес Ежемесячно Да / Нет Для всех
7 Банк Солидарность Солидный подарок (до 31.01.2022г) 8,90% от 75 000 13 мес Ежемесячно Да / Нет При открытии вклада в отделении физическим лицом, ранее не обслуживающемся в Банке
8 Дальневосточный банк Доходный онлайн 8,80% от 1 000 000 6 мес В конце срока Нет / Нет Для всех. При оформлении в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис»
9 Банк УРАЛСИБ Прибыльный сезон (с 13.01.2022) 8,70% от 100 000 36 мес В конце срока Нет / Нет Для всех
10-11 Банк "Приморье" Тигровый 8,50% от 1 24 мес Ежемесячно Да / Нет Для всех
10-11 Россельхозбанк Акция «Весомый процент» в рамках вклада «Доходный» (по 28.02.2022) 8,50% от 3 000 24 мес В конце срока Нет / Нет Для всех
12 Банк Открытие Надежный 8,40% от 50 000 12 мес В начале срока Нет / Нет Для всех
13 Банк Фридом Финанс Акция "Время сохранить" в рамках вклада "Зимняя сказка" (по 15.01.2022) 8,22% от 50 000 12 мес В конце срока Нет / Нет Для всех
14 Райффайзенбанк Фиксированный 8,06% от 50 000 24 мес Ежемесячно Нет / Нет Для всех

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Банк СОЮЗ (АО). Вклад «Высокий процент»
Повышенный доход от вложенных средств – до 9,58% в рублях РФ.  
Предложение действует с 23.12.2021 г.

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