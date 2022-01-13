Доходность по вкладам продолжает расти. Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU, на 13 января повысились до уровня 8,00-9,58% годовых. По прогнозам аналитиков, инфляция по итогам 2022 года должна замедлиться до уровня 4,5-5%, а это значит, что текущая доходность депозитов в этом году вполне покроет инфляцию. Поэтому эксперты смело рекомендуют использовать банковские вклады в качестве инструмента сбережений. Они не исключают, что тренд на повышение будет продолжен и в скором времени ставки по вкладам преодолеют отметку в 10% годовых.

Портал SIA.RU подготовил топ-14 вкладов в банках Иркутска с доходностью выше 8,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 13 января 2021 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.

ТОП-14 самых выгодных вкладов в Иркутске на 13 января 2022 года

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )