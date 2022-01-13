Доходность по вкладам продолжает расти. Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU, на 13 января повысились до уровня 8,00-9,58% годовых. По прогнозам аналитиков, инфляция по итогам 2022 года должна замедлиться до уровня 4,5-5%, а это значит, что текущая доходность депозитов в этом году вполне покроет инфляцию. Поэтому эксперты смело рекомендуют использовать банковские вклады в качестве инструмента сбережений. Они не исключают, что тренд на повышение будет продолжен и в скором времени ставки по вкладам преодолеют отметку в 10% годовых.
Портал SIA.RU подготовил топ-14 вкладов в банках Иркутска с доходностью выше 8,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 13 января 2021 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.
ТОП-14 самых выгодных вкладов в Иркутске на 13 января 2022 года
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Дополнительно
|1
|Банк СОЮЗ
|Высокий процент
|9,58%
|от 100 000
|36 мес
|По выбору
|Да / Нет
|При открытии вклада в отделении физическим лицом, ранее не обслуживающемся в Банке
|2
|ПСБ Банк
|Онлайн-вклад
|9,10%
|от 1 000 000
|36 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|Повышенная ставка для тех, кто еще не открывал вклад в мобильном и интернет-банке
|3
|Альфа-Банк
|Альфа-Вклад
|9,01%
|от 10 000
|36 мес
|По выбору
|Нет / Нет
|Для всех
|4-5
|Байкалкредобанк
|Почетный клиент
|9,00%
|от 500 000
|12 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|Для всех
|4-5
|Примсоцбанк
|Спринт VIP Запад
|9,00%
|от 500 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Для всех. Только в отделениях в г. Москва, г. С-Петербург, г. Екатеринбург, г. Челябинск, на территории Омской и Иркутской области
|6
|РЕАЛИСТ БАНК
|Растущий доход
|8,99%
|от 10 000
|24 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|Для всех
|7
|Банк Солидарность
|Солидный подарок (до 31.01.2022г)
|8,90%
|от 75 000
|13 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|При открытии вклада в отделении физическим лицом, ранее не обслуживающемся в Банке
|8
|Дальневосточный банк
|Доходный онлайн
|8,80%
|от 1 000 000
|6 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Для всех. При оформлении в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис»
|9
|Банк УРАЛСИБ
|Прибыльный сезон (с 13.01.2022)
|8,70%
|от 100 000
|36 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Для всех
|10-11
|Банк "Приморье"
|Тигровый
|8,50%
|от 1
|24 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|Для всех
|10-11
|Россельхозбанк
|Акция «Весомый процент» в рамках вклада «Доходный» (по 28.02.2022)
|8,50%
|от 3 000
|24 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Для всех
|12
|Банк Открытие
|Надежный
|8,40%
|от 50 000
|12 мес
|В начале срока
|Нет / Нет
|Для всех
|13
|Банк Фридом Финанс
|Акция "Время сохранить" в рамках вклада "Зимняя сказка" (по 15.01.2022)
|8,22%
|от 50 000
|12 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Для всех
|14
|Райффайзенбанк
|Фиксированный
|8,06%
|от 50 000
|24 мес
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|Для всех