Суд рассмотрит вопрос о возобновлении деятельности ТЦ «Сильвер-Молл»

В Свердловский районный суд г. Иркутска поступило ходатайство о возобновлении деятельности торгового центра «Сильвер-Молл», сообщается на сайте суда. Оно будет рассмотрено в понедельник, 17 января.

Напомним, что 30 декабря 2021 года деятельность торгового центра была приостановлена из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Собственник здания был привлечен к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности торгового центра на 30 суток. Судебные приставы опечатали входы в здание.

Собственник здания устранил нарушения досрочно.

– 12 января в суд от ООО «Интеграл-Девелопмент» поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда в связи с устранением нарушений, послужившими причиной приостановления, – говорится в сообщении суда.