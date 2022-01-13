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Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19

Доля заразившихся омикрон-штаммом коронавируса среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших вирусом, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24». В исследованиях использовались данные переболевших коронавирусом пациентов из Москвы.

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– Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, приходится 76% "омикрона",– подчеркнула Вероника Скворцова.

Омикрон-штамм является достаточно заразным. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма может единовременно заразить около ста человек, чихнув один раз. Он подчеркнул, что омикрон является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и иных болезней.

Напомним, новый штамм ковида «омикрон» был обнаружен и в Иркутской области – на данный момент официально подтверждено два случая, инфекцию выявили у детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19
Один больной омикрон-штаммом может передать вирус сотне человек
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