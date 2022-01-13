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Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона

Задержка вспышки после праздников связана с инкубационным периодом вируса. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

Подобное уже происходило после праздников: рост заболеваемости начинается после инкубационного периода (отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов).

«По всем прогнозам эпидемиологов, новую волну коронавируса с новым штаммом омикрон можно ждать через две-три недели», – говорит Данилова.

Напомним, что омикрон-штамм коронавируса отличается высокими темпами заражения. Его носитель может единовременно заразить около ста человек. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона
Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19
Один больной омикрон-штаммом может передать вирус сотне человек
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