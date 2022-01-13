Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона

Задержка вспышки после праздников связана с инкубационным периодом вируса. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

Подобное уже происходило после праздников: рост заболеваемости начинается после инкубационного периода (отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов).

«По всем прогнозам эпидемиологов, новую волну коронавируса с новым штаммом омикрон можно ждать через две-три недели», – говорит Данилова.

Напомним, что омикрон-штамм коронавируса отличается высокими темпами заражения. Его носитель может единовременно заразить около ста человек. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.