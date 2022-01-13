Один больной омикрон-штаммом может передать вирус сотне человек

По темпам распространения он обошел даже корь.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал изданию Москва 24 об особенностях нового штамма коронавируса.

По словам иммунолога, новая мутация самая заразная из всех предыдущих вариантов коронавируса, а также иных болезней. По этой причине «будет запредельная нагрузка на здравоохранение». Таким образом, существуют риски, что не всем пациентам смогут оказать помощь.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но омикрон в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся. В США отчитались, что у них было более 1 миллиона заболевших за сутки», – указал он.

Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу.