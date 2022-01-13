Экономика Казахстана потеряла из-за беспорядков от 0,8 до 2,5 млрд долларов

Он вызван приостановкой работы предприятий, сообщает РИА Новости.

«На текущий момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий приостановили свою деятельность в связи с беспорядками. Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов», – рассказала первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.

В частности, по ее словам, только потери от прекращения интернет-торговли в январе, если опираться на данные за 2021 год, должны составить около 144 миллионов долларов.