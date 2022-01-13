Средний чек россиян стабилизировался после новогодних праздников

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 3 по 9 января 2022 года индекс среднего чека резко сократился по сравнению с предыдущей неделей на 13% – до 103 рублей.

Средняя стоимость одной покупки после новогодних праздников вернулась к показателям середины декабря 2021 и составила 699 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 9% (56 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (638 рублей) недельный чек выше на 10% или 61 рубль.