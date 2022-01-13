Свободные земли для жилой застройки выявлены еще в двух муниципалитетах Иркутской области

В декабре 2021 года в рамках проекта «Земля для стройки» под индивидуальную жилую застройку определено 30 земельных участков в Нижнеудинске, выявлено три участка для многоквартирного строительства в Свирске, сообщает Росреестр по Иркутской области. Ведомство совместно с Кадастровой палатой Иркутской области и другими профильными министерствами продолжает работу по выявлению свободных земельных участков, которые могут быть вовлечены в жилищное строительство.

Ранее в рамках программы под жилую застройку были определены территории в Иркутске, Иркутском районе, Ангарском городском округе, Братске, Братском районе, Усолье-Сибирском, Саянске, Зиме, Тулуне, Свирске, Усть-Илимске, Черемхово, Железногорске-Илимском.

«На данный момент в рамках проекта «Земля для стройки» в Приангарье выявлено 82 участка общей площадью около 130 гектаров. Территории имеют различный потенциал использования – есть земельные участки как для многоквартирного, так и для частного жилого строительства. Вся информация об участках размещена на Публичной кадастровой карте Росреестра», - поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.