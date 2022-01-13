Иркутская область вошла в двадцатку туристического рейтинга 2021 года

Его составил журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

В прошедшем году россияне чаще ездили в Челябинскую, Новосибирскую области и республику Башкортостан, чем в Приангарье.

Место Наименование субъекта РФ Баллы 1 Краснодарский край 120,3 2 Московская область 119,8 3 Город федерального значения Москва 118,3 4 Республика Крым 117,8 5 Город федерального значения Санкт-Петербург 112,4 6 Приморский край 107,2 7 Алтайский край 104,6 8 Республика Татарстан 103,7 9 Нижегородская область 101,6 10 Самарская область 101,2 11 Ставропольский край 100,3 12 Республика Башкортостан 99,1 13 Новосибирская область 97,1 14 Челябинская область 96,4 15 Иркутская область 93,1 16 Свердловская область 91,8 17 Тюменская область 90,8 18 Ростовская область 89,9 19 Калининградская область 89,5 20 Сахалинская область 88,4

О пятерке лидеров

Краснодарский край

Только по официальным данным Росстата, за 9 месяцев 2021 года в гостиницах края остановились 8 млн человек. По данным администрации Краснодарского края, за 11 месяцев 2021 года регион принял 16,2 млн туристов, превысив показатель 2020 года на 47%.

Постепенное восстановление турпотока позволило властям Краснодарского края объявить об увеличении с 1 января 2022 года курортного сбора с 10 до 30 рублей, а в Сочи – с 10 до 50 рублей с человека в сутки.

Московская область

По данным регионального комитета по туризму, в летние месяцы загрузка отелей достигала 95%. Развитая санаторно-курортная база и большое количество ее постояльцев вновь помогли региону обойти ближайшего соперника по рейтингу – Москву, занявшую в этом году 3-е место.

Москва

Здесь традиционно иностранных туристов больше, чем в каком-либо регионе России, восстановление гостиничного рынка идет более низкими темпами, чем в среднем по России.

Так, по оценкам Росстата, средства размещения столицы в январе – сентябре 2021 года получили 61,1 млрд рублей доходов, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (по России – плюс 1%). Число ночевок в Москве относительно 2019 года сократилось на 6%, до 23,7 млн.

Тем не менее туристическая жизнь столицы не замерла. Одним из самых обсуждаемых событий не только в Москве, но и за ее пределами стало появление в «красном гиде» Michelin, одном из самых известных и уважаемых в мире рейтингов, московских ресторанов. Впервые в истории в путеводитель вошли 69 заведений Москвы, из них семь ресторанов удостоились одной звезды, два стали обладателями двух звезд. Инспекторы рейтинга посещали заведения с середины 2019 года, чтобы показать Москву как «кулинарную жемчужину».

Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в республику по итогам 2021 года достиг 9,5 млн человек. Официальная статистика выглядит скромнее: по данным Росстата, число размещенных в гостиницах за 9 месяцев 2021 года составило около 2 млн человек (в 2020 году – 1,9 млн). Аэропорт Симферополь тоже установил очередной рекорд, обслужив за одиннадцать месяцев 2021 года 6,6 млн человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года пассажиропоток увеличился на 2,16 млн человек, или на 48%.

Санкт-Петербург

Северная столица пока не смогла восстановить свои допандемийные показатели. По данным Росстата, в Санкт-Петербурге доходы гостиниц за первые три квартала этого года достигли 24,3 млрд рублей, что на 34% меньше, чем в 2019 году.

Число ночевок в Санкт-Петербурге относительно 2019 года сократилось на 52%, до 6,2 млн. Чтобы помочь предприятиям индустрии гостеприимства, региональные власти пошли на беспрецедентные меры: на 2020 и 2021 годы они были освобождены от налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Меры поддержки составили 4 млрд рулей. В 2022 году эти налоги будут уменьшены на 50%.