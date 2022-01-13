Иркутская область вошла в двадцатку туристического рейтинга 2021 года

Его составил журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».
В прошедшем году россияне чаще ездили в Челябинскую, Новосибирскую области и республику Башкортостан, чем в Приангарье.
|
Место
|
Наименование субъекта РФ
|
Баллы
|
1
|
Краснодарский край
|
120,3
|
2
|
Московская область
|
119,8
|
3
|
Город федерального значения Москва
|
118,3
|
4
|
Республика Крым
|
117,8
|
5
|
Город федерального значения Санкт-Петербург
|
112,4
|
6
|
Приморский край
|
107,2
|
7
|
Алтайский край
|
104,6
|
8
|
Республика Татарстан
|
103,7
|
9
|
Нижегородская область
|
101,6
|
10
|
Самарская область
|
101,2
|
11
|
Ставропольский край
|
100,3
|
12
|
Республика Башкортостан
|
99,1
|
13
|
Новосибирская область
|
97,1
|
14
|
Челябинская область
|
96,4
|
15
|
Иркутская область
|
93,1
|
16
|
Свердловская область
|
91,8
|
17
|
Тюменская область
|
90,8
|
18
|
Ростовская область
|
89,9
|
19
|
Калининградская область
|
89,5
|
20
|
Сахалинская область
|
88,4
О пятерке лидеров
Краснодарский край
Только по официальным данным Росстата, за 9 месяцев 2021 года в гостиницах края остановились 8 млн человек. По данным администрации Краснодарского края, за 11 месяцев 2021 года регион принял 16,2 млн туристов, превысив показатель 2020 года на 47%.
Постепенное восстановление турпотока позволило властям Краснодарского края объявить об увеличении с 1 января 2022 года курортного сбора с 10 до 30 рублей, а в Сочи – с 10 до 50 рублей с человека в сутки.
Московская область
По данным регионального комитета по туризму, в летние месяцы загрузка отелей достигала 95%. Развитая санаторно-курортная база и большое количество ее постояльцев вновь помогли региону обойти ближайшего соперника по рейтингу – Москву, занявшую в этом году 3-е место.
Москва
Здесь традиционно иностранных туристов больше, чем в каком-либо регионе России, восстановление гостиничного рынка идет более низкими темпами, чем в среднем по России.
Так, по оценкам Росстата, средства размещения столицы в январе – сентябре 2021 года получили 61,1 млрд рублей доходов, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (по России – плюс 1%). Число ночевок в Москве относительно 2019 года сократилось на 6%, до 23,7 млн.
Тем не менее туристическая жизнь столицы не замерла. Одним из самых обсуждаемых событий не только в Москве, но и за ее пределами стало появление в «красном гиде» Michelin, одном из самых известных и уважаемых в мире рейтингов, московских ресторанов. Впервые в истории в путеводитель вошли 69 заведений Москвы, из них семь ресторанов удостоились одной звезды, два стали обладателями двух звезд. Инспекторы рейтинга посещали заведения с середины 2019 года, чтобы показать Москву как «кулинарную жемчужину».
Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в республику по итогам 2021 года достиг 9,5 млн человек. Официальная статистика выглядит скромнее: по данным Росстата, число размещенных в гостиницах за 9 месяцев 2021 года составило около 2 млн человек (в 2020 году – 1,9 млн). Аэропорт Симферополь тоже установил очередной рекорд, обслужив за одиннадцать месяцев 2021 года 6,6 млн человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года пассажиропоток увеличился на 2,16 млн человек, или на 48%.
Санкт-Петербург
Северная столица пока не смогла восстановить свои допандемийные показатели. По данным Росстата, в Санкт-Петербурге доходы гостиниц за первые три квартала этого года достигли 24,3 млрд рублей, что на 34% меньше, чем в 2019 году.
Число ночевок в Санкт-Петербурге относительно 2019 года сократилось на 52%, до 6,2 млн. Чтобы помочь предприятиям индустрии гостеприимства, региональные власти пошли на беспрецедентные меры: на 2020 и 2021 годы они были освобождены от налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Меры поддержки составили 4 млрд рулей. В 2022 году эти налоги будут уменьшены на 50%.