Иркутяне не стали экономить на новогоднем столе. Объемы продаж продуктов в новогодние праздники выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году покупатели предпочитали более дорогие и фирменные сладкие подарки, а также отдавали предпочтение шампанскому известных брендов, показало исследование торговой сети «Слата», которая проанализировала покупки в предновогодний и новогодний периоды (10.12.2021 – 9.01.2022), сравнив их с результатами прошлого года.

Так, общее число покупок в супермаркетах «Слата», расположенных в городах Иркутск, Шелехов, Ангарск, Братск, Саянск, за сравниваемый период составило более 3 млн. чеков. Средний чек по сравнению с 2020 годом вырос на 5% и составил 511 рублей. В сети отмечают, что, несмотря на пандемию, компании удалось удержать покупателя за счет гибкого реагирования на смену предпочтений, увеличения выбора в среднем ценовом сегменте, ротации ассортимента и комфортных новогодних акций.

«Продажи классической консервации для салатов – горошка, маринованных огурцов, кукурузы показали рост на 21 % к 2020 году. В целом, в декабре 2021, такую консервацию приобретали чаще на 50-60%, чем в течение года, т.к. сеть «Слата» расширила ассортимент в группе средне ценового сегмента», – пояснила руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Кроме того, сети удалось увеличить продажи и другого традиционного товара новогоднего стола – мандаринов. В этом году сеть продала 100 тонн марокканских мандаринов. Компании в 2021 году пришлось сменить поставщиков. Если в 2019 году 60% от общего объема продаж приходилось на мандарины из Китая, то сегодня основные поставки ведутся из Марокко и Турции. В сети прогнозируют в дальнейшем увеличение закупок из Африки, так как поставки из Турции сокращаются в связи вводом запрета Роспотребнадзором. Средняя цена на мандарины в декабре составила 174,87 руб/кг.

Покупатели не стали экономить и на детских эмоциях. Спрос на кондитерские подарки в 2021 году в среднем вырос на 25%. Наибольшим спросом пользовались традиционные наборы среднего ценового сегмента с весом 500-700 грамм и в ценовом диапазоне 200-300 рублей. В сети отметили, что покупатели проявили большой интерес к брендовым сладким подаркам, несмотря на то, что их цена дороже на 20-30%. Стилистическое решение и вкусное качественное наполнение приводит к постепенному вытеснению классических подарков, считают в сети.

Также в «Слате» отметили интерес к более качественному спиртному. Выбирая между игристым винным газированным напитком по доступной цене и винным игристым, предпочтение отдается второму. Спрос на федеральные бренды вырос в среднем на 30%.