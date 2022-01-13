«Универсальная карта» АТБ вошла в тройку лучших кредитных карт России

Аналитический портал Бробанк.ру определил по комплексной оценке лучшие кредитные карты для оформления в январе 2022 года. «Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка заняла второе место рейтинга среди карт 50 крупнейших банков России.

Эксперты портала провели анализ спустя всего месяц после ранее опубликованного рейтинга. Многие банки сменили «новогодние» тарифы на тарифы «после новогодних праздников», которые стали отличаться по нескольким параметрам.

«Универсальная карта» АТБ осталась в списке лидеров, так как банк сохранил прежние выгодные условия карты, оставив низкий уровень минимальной процентной ставки и льготный период, который применяется в том числе к снятию наличных.

«Универсальная карта» остается одним из наших самых востребованных и выгодных кредитных предложений. Изначально карта разрабатывалась для того, чтобы ей было удобно и выгодно пользоваться в любое время вне зависимости от каких-либо праздников, поэтому мы, конечно, не стали менять условия пользования. Наша карта – это современный финансовый инструмент на каждый день. В ней, как и прежде, собрано максимум полезных опций: продолжительный льготный период, повышенный денежный лимит до 1 млн рублей, кешбэк до 10% в бонусных категориях и 1% на все покупки, участие в специальных акциях и программах лояльности», - рассказал директор департамента развития кредитных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Конев.

Аналитики портала выбрали лучшие кредитные карты по следующим критериям:

Льготный период. Его срок, варианты расчета и распространение на разные типы операций.

Процентная ставка за пользование заемными средствами. Как минимальный, так и максимальный уровень.

Стоимость обслуживания. При чем во внимание принималась и возможность аннулирования этой статьи расходов. При наличии такой возможности оценивалась доступность выполнения условия.

Комиссия за снятие наличных. Играл роль не только ее размер, но и возможность избежать подобной дополнительной траты. Например, при наличии лимита с бесплатным получением денег и приветственным периодом.

Кешбэк. Комплексно оценивались разные параметры функции. Начиная от факта ее постоянного применения, заканчивая размером компенсации от потраченной суммы средств.

Дополнительные возможности. Например, наличие рассрочки, скидки у партнеров банка и прочие бонусы.

Кроме того, владельцам «Универсальной карты» становятся доступны привилегии участников АТБ-клуба: выгодные акции и постоянные скидки от партнеров банка до 30%.

Выбрать любимую категорию, рассчитать выгоду и оформить «Универсальную карту» можно здесь.