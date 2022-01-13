Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки

С 12 января клиенты Альфа-Банка могут получить повышенные ставки по вкладам на короткие сроки. Так, ставка по вкладу на три месяца с капитализацией составит 7,65%, а на полгода – 8,03%.

Клиенты могут получить максимальную ставку 9%, выбрав вклад с капитализацией сроком на три года.

Минимальная сумма – всего от 10 тысяч рублей, нет ограничений по максимальной сумме, открыть вклад можно прямо в мобильном приложении.

Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Вкладу в долларах США: до 0,5% годовых для вклада сроком на 2 года и до 1% для депозита на три года.