Ипотека от 0,01% и варианты новостроек Владивостока – в обзоре Банка «Приморье»

«Дальневосточную ипотеку», которая реализуется в России уже почти 2 года, в Банке «Приморье» сейчас можно оформить по минимальной ставке 0,01%*.

Отметим, что при оформлении кредита Банк гарантирует клиентам минимальные расходы, возможность самостоятельного выбора страховой компании, а также высокий уровень сервиса и быстрый выход на сделку.

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Представляем обзор нескольких новых жилых комплексов во Владивостоке, квартиры в которых можно купить в рамках «Дальневосточной ипотеки».

Жилой комплекс «Аякс»

Новый жилой комплекс в современном районе Патрокл расположен вблизи транспортной развязки «Де-Фриз-Седанка-Патрокл». В него входят два жилых дома с современными квартирами свободной планировки. К жилому комплексу примыкает уютный и тихий двор, защищенный от шума и пыли отдаленностью от магистралей. Современная детская игровая и спортивная площадки, зона воркаут, зона для спокойного отдыха со скамейками и зелёными насаждениями — всем этим будет оснащён будущий внутренний дворик комплекса.

Жилой комплекс «Восточный»

Еще один современный жилой комплекс, также расположенный в районе бухты Патрокл, — ЖК «Восточный». В ближайшее время сдается жилой дом № 103. Он состоит из двух секций с отдельными подъездами. На каждом этаже расположено по 12 квартир различной площади. У будущих хозяев будет богатый выбор: 1,2 и 3-х комнатные квартиры от 40 до 67 кв.м. Для жителей ЖК предусмотрена благоустроенная придомовая территория: площадки для игр детей и для отдыха взрослых, территории для спорта, зоны хозяйственного назначения.

Жилой комплекс «Золотая долина»

Идеальное место для тех, кто хочет совместить жизнь в экологически чистом пригороде Владивостока и при этом в комфорте современных квартале. ЖК расположен в поселке Трудовое, в непосредственной близости от трассы М-60.

Основная особенность ЖК — окружающий его с трех сторон сосново-березовый лес. Панорамное остекление лоджий позволит быть еще ближе к окружающей природе. Тихий и спокойный двор охраняется системами видеонаблюдения. В 2015 году в непосредственной близости Комплекса был открыт новый горнолыжный курорт «Синяя Сопка». Доступная стоимость квадратного метра от 85 000 руб. за 1 м²- возможность выгодно вложить денежные средства в будущее, в т. ч. с целью инвестирования.

Всю необходимую информацию об ипотечных программах возможно получить в офисах Банка или узнать по телефонам Ипотечного центра Банка «Приморье»:

8 (423)220-88-00

(вн. 176 — Сычёва Кристина)

(вн. 443 — Дудко Анастасия)

(вн. 362 — Ситова Анастасия)

или по адресу: г. Владивосток ул. Светланская 47, время работы: пн.-пт. 9:00 -18:00

А также на сайтах застройщиков:

Жилой комплекс «Меридианы Патрокла II»: меридианыпатрокла.рф

ЖК «Аякс»: жкаякс.рф

ЖК «Восточный»: унр2020.рф

ЖК «Золотая долина»: золотая-долина25.рф

* информация по состоянию на 12.01.2022