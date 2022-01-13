Новикомбанк поддержал курс «ЮНАРМИИ» на цифровизацию

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступил партнером проекта цифровизации Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Самая массовая молодежная организация страны использует передовой опыт высоких технологий при усовершенствовании сайта и разработке современного и удобного мобильного приложения.

Проект решит глобальные для «ЮНАРМИИ» задачи, целью которых станет перевод в «цифру» управления всеми проектами, методических пособий, расписаний, уведомлений, напоминаний и даже межведомственной переписки. При этом процесс цифровизации позволит впервые в истории молодежного движения реализовать и многие другие функции.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Новикомбанком и «ЮНАРМИЕЙ» было подписано в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» для развития взаимоотношений на федеральном уровне. До этого, в октябре 2020 года, Новикомбанк и Воронежское отделение Союза машиностроителей России заключили соглашение о сотрудничестве с региональным штабом Юнармии в Воронеже. Результатом такого взаимодействия стала поддержка банком мероприятий юнармейцев, приуроченных ко Дню Победы, соревнований «Юнармейская броня», проекта «Встреча с Героем», предоставление обучающих материалов и средств индивидуальной защиты юным воронежским патриотам.

«Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности и инноваций, придает большое значение цифровизации и автоматизации административных и управленческих процессов. Мы рады помочь юнармейцам усовершенствовать работу современными методами, выступив спонсором такой инициативы», — прокомментировала Старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.

«Юнармейцев по всей стране уже более миллиона человек. Мы чувствуем перед ними большую ответственность, чтобы соответствовать духу времени. Веб-технологии, разработки мобильных платформ не стоят на месте, и все самое лучшее в скором времени будет доступно участникам Движения. Для нас по-настоящему важно, что «ЮНАРМИЮ» поддерживает такая стабильная и надежная организация как Новикомбанк. Это хороший пример социальной ответственности, готовности помогать не только финансово, но и делиться опытом, участвовать в программах для молодежи. Наше сотрудничество проверено временем», — подчеркнул начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИИ», олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны РФ и при поддержке Президента России. На сегодня в его рядах более миллиона участников – смелых, отважных, инициативных ребят из всех регионов страны. Основной задачей добровольного движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. Вступить в «ЮНАРМИЮ» может любой желающий с 8 до 18 лет.