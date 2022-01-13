Райффайзен Банк и «Газпром нефть» подключили Utair к расчетам на блокчейн

Райффайзен Банк подключил Utair, одного из крупнейших авиаперевозчиков России, к блокчейн-платформе Smart Fuel компании «Газпром нефть». Платформа Smart Fuel — первая в России цифровая система, позволяющая моментально заправлять и оплачивать заправку самолетов. Благодаря подключению к блокчейн-платформе время взаиморасчетов между топливным оператором и авиакомпанией сократилось с 4–5 дней до 15 секунд. Платформа Smart Fuel помогает обеспечить полную автоматизацию расчетов между оператором авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» , Райффайзен Банком и авиакомпанией Utair в режиме 24×7.

Блокчейн-платформа интегрирована с платежными сервисами Райффайзен Банка и ERP-системой авиакомпании. Информация из системы Smart Fuel передается в электронное полетное задание авиакомпании и цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках. Благодаря этому процесс заправки и обмена данными полностью автоматизирован.

«Летом Utair впервые применил Smart Fuel в аэропорту Новосибирска, а осенью начал заправлять самолеты с помощью цифровой платформы в Саратове. Планируем поэтапно начать использовать блокчейн-технологию во всех крупных городах присутствия авиакомпании», — сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

«Мы видим спрос со стороны авиакомпаний на внедрение цифровых сервисов, повышающих эффективность заправки воздушных судов. С использованием нашей блокчейн-платформы реализовано уже более 6 тыс. тонн авиатоплива. Это свыше тысячи трехсот регулярных рейсов, включая рейсы нашего стратегического партнера — авиакомпании Utair, — отметил генеральный директор „ Газпромнефть-Аэро “ Владимир Егоров. — Мы планируем развивать функционал смарт-контрактов и пользовательских приложений для пилотов. И готовы масштабировать платформу Smart Fuel, активно внедряя расчеты по блокчейн в международных аэропортах России».

«За интеграционными проектами, повышающими скорость и прозрачность платежных процессов, будущее. Решение, реализованное совместно с нашими экспертами, позволяет российским авиакомпаниям автоматизировать процесс заправки и обмена данными, а в результате — скорость и качество обслуживания пассажиров, — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка. — Мы гордимся оказанным доверием компании Utair, для которой выступаем многолетним партнером в комплексных проектах и решениях».