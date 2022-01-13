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282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Наибольший суточный прирост больных зафиксировали в Иркутске.

Общее число больных с начала пандемии – 160 895. Госпитализировано – 1 874 (-26), выздоровело – 150 370 (+359), умерло – 7 296 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 596 (+1).

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Лидерами по общему числу заражений среди населенных пунктов Приангарья стали:

  • Иркутск – 54 989 (+160),
  • Ангарск – 14 498 (+29),
  • Братск – 10 965 (+5),
  • Иркутский район – 10 350 (+41),
  • Усть-Илимск – 8 699 (+0).

Ранее губернатор сообщил о том, что новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса: 30% ковидных коек остаются свободными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона
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Все материалы сюжета

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