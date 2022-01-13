282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Наибольший суточный прирост больных зафиксировали в Иркутске.

Общее число больных с начала пандемии – 160 895. Госпитализировано – 1 874 (-26), выздоровело – 150 370 (+359), умерло – 7 296 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 596 (+1).

Лидерами по общему числу заражений среди населенных пунктов Приангарья стали:

Иркутск – 54 989 (+160),

Ангарск – 14 498 (+29),

Братск – 10 965 (+5),

Иркутский район – 10 350 (+41),

Усть-Илимск – 8 699 (+0).

Ранее губернатор сообщил о том, что новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса: 30% ковидных коек остаются свободными.