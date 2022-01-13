Как россияне потратили годовую премию

По итогам 2021 года ее получили 28% сотрудников российских компаний.

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России получили новогодние премии в прошлом году, и как распорядились этими деньгами.

37% опрошенных рассказали, что им в качестве премии выплатили до 10 тыс. рублей. 17% респондентов отметили, что получили до 20 тыс. рублей, 9% – до 30 тыс. рублей, а 8% – до 50 тыс. рублей. Еще 13% участников исследования указали размер премии более 50 тыс. рублей, а 16% опрошенных в качестве поощрения от работодателя получили 13-ю зарплату.

30% респондентов отметили, что потратили премию на подарки и новогодний стол. Четверть опрошенных с помощью денежного поощрения оплатили кредит или ипотеку. 16% участников исследования рассказали, что отложили средства на будущее, 10% – потратили на свое здоровье, а по 9% – отложили на отпуск или крупные покупки.

8% опрошенных указали, что истратили премию на себя, то есть купили новую одежду, украшения или косметику. 7% потратили деньги на ремонт, а 6% – отложили на покупку недвижимости. Еще 5% респондентов оплатили с помощью премии свое обучение, а 3% – новую технику.