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Чаще всего печатную прессу в Иркутской области выписывают в Братском районе

На тысячу жителей здесь оформлено 38 абонементов на газеты и журналы, рассказали SIA.RU в Почте России.

На второй строчке – Усть-Ордынский район с 33 комплектами. Тройку лидеров замыкает Черемховский район – 26 периодических изданий.

По популярности у жителей Иркутской области на первом месте федеральные газеты и журналы, затем городские и районные газеты, далее областные издания.

Из федерального списка жители области охотно выбирают:

  • «Аргументы и факты»,
  • «Комсомольскую правду»,
  • «1000 Советов».

Среди областной прессы спросом у подписчиков пользуются газеты:

  • «СМ номер один»,
  • «Мои года»,
  • «Как живешь пенсионер»,
  • «Областная газета».

Самые востребованные городские и районные издания – газеты:

  • «Сельская новь» (п. Залари),
  • «Знамя труда» (п. Бохан),
  • «Знамя» (г. Братск).

Добавим, что в 2021 г. почтальоны Приангарья доставили подписчикам более 3 млн газет и журналов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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