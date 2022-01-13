Чаще всего печатную прессу в Иркутской области выписывают в Братском районе

На тысячу жителей здесь оформлено 38 абонементов на газеты и журналы, рассказали SIA.RU в Почте России.

На второй строчке – Усть-Ордынский район с 33 комплектами. Тройку лидеров замыкает Черемховский район – 26 периодических изданий.

По популярности у жителей Иркутской области на первом месте федеральные газеты и журналы, затем городские и районные газеты, далее областные издания.

Из федерального списка жители области охотно выбирают:

«Аргументы и факты»,

«Комсомольскую правду»,

«1000 Советов».

Среди областной прессы спросом у подписчиков пользуются газеты:

«СМ номер один»,

«Мои года»,

«Как живешь пенсионер»,

«Областная газета».

Самые востребованные городские и районные издания – газеты:

«Сельская новь» (п. Залари),

«Знамя труда» (п. Бохан),

«Знамя» (г. Братск).

Добавим, что в 2021 г. почтальоны Приангарья доставили подписчикам более 3 млн газет и журналов.