Чаще всего печатную прессу в Иркутской области выписывают в Братском районе

На тысячу жителей здесь оформлено 38 абонементов на газеты и журналы, рассказали SIA.RU в Почте России.
На второй строчке – Усть-Ордынский район с 33 комплектами. Тройку лидеров замыкает Черемховский район – 26 периодических изданий.
По популярности у жителей Иркутской области на первом месте федеральные газеты и журналы, затем городские и районные газеты, далее областные издания.
Из федерального списка жители области охотно выбирают:
- «Аргументы и факты»,
- «Комсомольскую правду»,
- «1000 Советов».
Среди областной прессы спросом у подписчиков пользуются газеты:
- «СМ номер один»,
- «Мои года»,
- «Как живешь пенсионер»,
- «Областная газета».
Самые востребованные городские и районные издания – газеты:
- «Сельская новь» (п. Залари),
- «Знамя труда» (п. Бохан),
- «Знамя» (г. Братск).
Добавим, что в 2021 г. почтальоны Приангарья доставили подписчикам более 3 млн газет и журналов.