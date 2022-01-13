Кудрин: Через 20 лет нефть перестанет быть основным источником пополнения бюджета РФ

Бюджетную систему России нужно готовить к четвертому энергопереходу, считает глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета. Он напомнил о пользе бюджетного правила.

– Как раз бюджетное правило прямо работает на это. Именно бюджетное правило ограничивает нас в применении нефти в расходах, чтобы мы не попали в эту зависимость. Как известно, бюджетное правило не позволяет наращивать расходы, когда цены на нефть растут. Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают. В этом смысле бюджетное правило уже работает на эту задачу. Но это означает, что цена, выше которой нельзя тратить, будет не $44-45 за баррель, как сейчас, а должна уменьшиться до $40, потом до $30 за баррель, то есть бюджетное правило будет постепенно ужесточаться, – сообщил он ТАСС.