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Создание иорданей в Иркутской области будет согласовывать Роспотребнадзор

В местах купаний возьмут пробы воды для проверки, рассказали SIA.RU в администрации области.

Учитывая недостаточную прочность льда, а также в связи с эпидемиологической обстановкой, в Шелеховском, Нижнеудинском, Усть-Илимском районах, городе Усть-Илимске принято решение Крещенские мероприятия на водных объектах не проводить.

Создание иорданей также не планируется в Иркутске, Братске, городе Черемхово, ряде других территорий.

Тем не менее, в традиционных местах Крещенских купаний будет организовано дежурство спасателей, медиков и полиции, должностных лиц муниципалитетов, представителей казачества и других общественных организаций.

Помимо этого, участие в богослужении ограничат для людей старше 65 лет. Другие посетители храмов, а также священнослужители должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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