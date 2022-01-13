АЗГИ: В случае расторжения соглашения по земельному участку 17 домов в ИВВАИУ могут признать незаконными

Специализированный застройщик «АЗГИ» официально прокомментировал (документ есть в SIA.RU) сообщения Прокуратуры Иркутской области и Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении незаконной стройки в cедьмой приаэродромной зоне. В компании уверены в законности оформления земельного участка в районе ИВААИУ и заявляют, что в случае расторжения соглашения по земельному участку 17 домов, построенных в ИВВАИУ до 2105 года, могут быть признаны незаконными.

Участок в аренде

– Ассоциация застройщиков города Иркутска не имеет в собственности земельных участков на территории бывшего ИВВАИУ. На основании судебных решений и мирового соглашения администрацией города Иркутска АО «АЗГИ» по исполнительному листу, выданному судом, передан в аренду земельный участок для строительства жилья и социальных объектов, – сообщает застройщик.

Правомерность соглашения подтверждена

– Заключение мирового соглашения между организацией-банкротом ООО «Торговый дом ИЗКВ» и АО «АЗГИ» было утверждено судом, в ходе которого исследовались все документы и основания. Нарушений не выявлено. Правомерность заключения мирового соглашения оценивалась Арбитражным судом Иркутской области, Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа, Верховным судом Российской Федерации и была подтверждена во всех инстанциях. Одним из оснований для заключения мирового соглашения стал договор аренды земельного участка от 30 декабря 2007 года между в/ч 32487 и ИВАИИ с одной стороны и ООО «ТД ИЗКВ» с другой стороны, который в настоящее время подвергается сомнению, отмечают в «АЗГИ».

17 построенных домов могут быть признаны незаконными

– В силу действия данного договора на территории бывшего ИВВАИУ до 2015 года было построено 17 многоквартирных домов, в которых в настоящее время проживает более 1000 человек, – подчеркивают в «АЗГИ». – Квартиры, по условиям указанного договора, распределялись, в том числе, в пользу Министерства обороны РФ. В случае признания договора от 2007 года недействующим, строительство данных домов может быть признано незаконным, что нарушит конституционные права более 1000 жителей Иркутска, получивших в собственность жилье.

Это потребует возврата сотни миллионов рублей

– Расторжение мирового соглашения с АО АЗГИ повлечет за собой требование о возврате затраченных средств, в том числе, выплат кредиторам, одним из которых является Российская Федерация в лице Министерства Обороны РФ (в его адрес перечислено более 96 миллионов рублей). Общая сумма предъявленных и утвержденных Арбитражным судом требований кредиторов составляет около 360 млн. рублей.

АЗГИ выполняет условия соглашения

– АО АЗГИ, являясь стороной мирового соглашения, утвержденного решением суда, добросовестно исполняет все взятые на себя обязательства. В полном соответствии с законом было получено разрешение на строительство группы домов. Вовремя и в полном объёме производится погашение арендной платы за пользование земельным участком, исполняются требования собрания кредиторов, осуществляется взаимодействие с муниципалитетом по передаче земельных участков под строительство социальной инфраструктуры (в настоящее время передано более 11 гектаров под школу, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и развитие дорожной сети), – говорится в сообщении застройщика.