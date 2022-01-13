Новости

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам

Рассказали SIA.RU в компании.

Ставка по вкладу «Прибыльный сезон» теперь при размещении на 181 день составляет 7,5% годовых, на 367 дней – 7,9%, на 1100 дней – 8,7% годовых.

Ставка по накопительному счету «Первый» повышена на 0,5 процентных пункта, максимальная ставка составила 7,5%.

Ставки по накопительным счетам: «Зарплатный», «Premium light», «Premium», «Прайвет», «Накопительный счет» повышены от 0,75 до 1,5 процентных пункта в зависимости от суммового диапазона и действующего пакета услуг. Максимальная ставка составляет 7%.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях Банка Уралсиб, или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Банк СОЮЗ (АО). Вклад «Высокий процент»
Повышенный доход от вложенных средств – до 9,58% в рублях РФ.  
Предложение действует с 23.12.2021 г.

Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона
Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании