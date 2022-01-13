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Уровень жизни в РФ стал на 20% выше, чем в СССР

Об этом ТАСС завил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.

«В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», – сказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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