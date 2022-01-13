Иркутск станет площадкой для проведения семинара по реализации государственной национальной политики

Губернатор региона Игорь Кобзев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Игорь Баринов обсудили вопросы сотрудничества, рассказали SIA.RU в администрации области.

Глава региона напомнил, что в Приангарье действует программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». В 2021 году её финансирование составило почти 40 млн рублей, из них около трех млн – средства федерального бюджета.

Мы готовы к дальнейшей совместной работе и поддерживаем предложение Губернатора Игоря Кобзева по проведению семинара по реализации государственной национальной политики в Иркутске. В ближайшее время мы определимся с датой и форматом мероприятия, - сообщил Игорь Баринов.

В рамках встречи Игорь Кобзев и Игорь Баринов договорились о расширение площадки «Диалог культур», которая проводится в рамках форума «Байкал». Главная цель мероприятия - обмен практиками в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи и сохранения культурного наследия народов России.

Также Игорь Кобзев и Игорь Баринов договорились о взаимодействии по вопросу создания в регионе казачьих кадетских классов. Напомним, сейчас в Иркутской области их шесть.