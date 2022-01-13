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Более 860 контейнеров для сбора мусора установили в Иркутске в 2021 году

Из них 249 предназначены для раздельного сбора ТКО, рассказали SIA.RU в мэрии.

В прошлом году также оборудовано 74 новых контейнерных площадки. Три из них – контейнерами заглубленного типа. 49 площадок обустроены для раздельного сбора мусора.

Региональный оператор в 2021 году приобрел и установил в Иркутске 344 контейнера и 21 бункер.

Напомним, что в 2022 году размер субсидии из областного бюджета на создание контейнерных площадок в Иркутске будет увеличен и составит 12,2 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году город получил софинансирование в размере 7,3 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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