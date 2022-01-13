Свалку с опасными отходами обнаружили в Иркутске

Свалку литий-ионных батарей обнаружили на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Ленинском районе Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«Данный тип батарей представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку они содержат в себе кислоту. Кроме того, литий-ионные батареи могут стать источником загрязнения почвы. На место оперативно приехали представители компании-производителя данных батарей. Специалистами был проведен анализ газоанализаторами, превышений ПДК не выявлено», – говорится в сообщении.

Сейчас отходы экстренно ликвидируются. На особо охраняемой территории введен режим повышенной готовности.

Заказник «Птичья гавань» включает в себя водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области. В октябре 2019 года заказник получил статус особо охраняемой природной территории.