Обманутые дольщики семи долгостроев Иркутской области получат ключи от квартир в 2022 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 2022 году будут восстановлены права 251 человека, которые ожидают квартиры в семи долгостроях региона.

«В этом году планируем восстановить права 251 из них. Это обманутые дольщики семи долгостроев. Дома в 32-м микрорайоне Ангарска, здания в Иркутске на Седова, многоэтажки на Радищева, блок-секции в поселке Изумрудный, на улицах Седова и Донской в областном центре», – сообщил губернатор.

Кроме того, сейчас ведется активная работа по привлечению федеральных средств для завершения строительства девяти зданий. Это долгострои компаний ООО «МолдРосс» и ООО «БазисСтройИнвест»: на улицах Дыбовского, Сибирской, Сергеева. Завершения строек ждут 423 дольщика. Окончание работ намечено на 2023 год.