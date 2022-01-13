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Почти 35 млн рублей задолжало работникам нефтеперерабатывающее предприятие в Приангарье

Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту невыплаты зарплаты работникам на нефтеперерабатывающем предприятии, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«127 работникам нефтеперерабатывающего предприятия не выплачена заработная плата и иные причитающиеся им выплаты в течение более двух месяцев на сумму свыше 34,6 млн рублей из-за отсутствия производственной деятельности»,– сообщает прокуратура.

Руководство предприятия не предприняло мер для возвращение людям денег. Уголовное дело возбуждено по уголовной статье «Невыплата заработной платы», санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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