Жителя Иркутска обвинили в афере с медицинскими масками на 250 млн рублей в Ачинске

Следственным отделом МО МВД России «Ачинский» окончено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя Иркутска в мошенничестве с медицинскими масками на сумму порядка 250 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

Следствием установлено, что обвиняемый разместил в Интернете объявление о продаже респираторных масок по низкой цене. Житель Ачинска решил приобрести их оптом, чтобы в дальнейшем продать по более высокой стоимости. Продавец же, получив от покупателя деньги, вместо средств индивидуальной защиты отправил ржавый металлический диск – запчасть от неустановленной модели автомобиля.

Иркутянина осудят по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.