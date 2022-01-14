Рубль под ударом геополитики

Несмотря на рост нефтяных цен в четверг российский рубль серьезно сдал позиции под влиянием геополитических факторов. Российская валюта потеряла к доллару 2%, приблизившись к отметке 76,6 руб., евро впервые с июля прошлого года достиг 87,8 рубля. Но паники на рынке нет, отмечают эксперты.

Поводом для ослабления рубля послужили заявления российской стороны о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне с большой вероятностью продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Кроме того, американские законодатели представили проект более жестких санкций против России.

Тем не менее, аналитики отмечают, что паники нет. Инвесторы надеются, что очередной всплеск антироссийской риторики закончится без серьезных последствий, как это было уже не раз. С технической токи зрения, пробой уровня 75,6 руб., открывает дорогу к 77 руб./доллар.