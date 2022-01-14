Рио-де-Жанейро создаст собственную криптовалюту

1% от казны города пойдет в Cripto Rio, сообщает ТАСС.

«Мы создадим Cripto Rio и будем вкладывать 1% казны в криптовалюту», – сказал мэр Эдуарду Пайс. Пайс также сообщил о намерении городских властей создать особую экономическую зоны в районе городского порта, освободив от налогов компании отрасли высоких технологий, которые там зарегистрируются.

Как пояснили газете Globo представители мэрии, планируется создание рабочей группы, цель которой превратить «Рио-де-Жанейро в хаб криптовалют».

В частности власти могут предоставить дополнительную скидку на уплату городских налогов при их оплате биткойнами.

Напомним, что месяц назад российский ЦБ заявил о введении полного запрета на инвестиции в криптовалюты. Это может коснуться как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов. Причина – риски для финансовой стабильности при росте операций. Не исключено, что запрет будет действовать только на новые операции.