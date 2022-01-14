Строительство Иркутского завода полимеров профинансировано на 85 млрд рублей

Строительство ООО «Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект Иркутской нефтяной компании), по данным на 31 декабря 2021 года, было профинансировано на 85 млрд руб. Общая стоимость проекта с учетом строительства микрорайона в Усть-Куте оценивается в 300 млрд руб.

Прогресс проекта (проектирование, поставка материально-технических ресурсов, строительство) уже превысил 40%. Строительно-монтажные работы на площадках этилена выполнены на 15%, полиэтилена – на 22%.

– На текущий момент мы идём в графике строительства. Производятся работы по монтажу металлоконструкций и железобетонных колонн, а также продолжаются работы по бетонированию. На печах пиролиза – основном оборудовании Иркутского завода полимеров – завершился первый этап предварительного обжига футеровочного материала. В ближайшее время приступим к обвязке печей пиролиза технологическими трубопроводами, – рассказал руководитель проекта строительства установки этилена Иркутского завода полимеров Илья Хомяков.

Осенью 2021 года на объекте завершили установку крупнотоннажного оборудования, которое ранее доставили из порта Южной Кореи через Северный морской путь. Всего в 2021 году на заводе было установлено 66 единиц, где 44 крупнотоннажных агрегата. В настоящее время ведутся работы по монтажу малого технологического оборудования. «Также реализован первый этап установки силосов, работы велись с августа прошлого года. Аппараты используются как промежуточные бункеры порошка и гранул полиэтилена, которые предназначены для запуска реактора полимеризации. В настоящее время на стройплощадке установлено 4 единицы оборудования, всего проведут монтаж 16 силосов», – отметил начальник управления проектами строительства объектов полимерного производства ИЗП Максим Павлов.

На финальном этапе строительства находятся и пожарные резервуары, работы проходят с мая 2021 года. В текущем году планируется сдача 4 объектов суммарным объемом 40 тыс. куб. м.

Кроме того, в прошлом году на стройплощадке залили рекордные 122 тыс. т бетона – впервые за всю историю ИНК. Суммарно на Иркутском заводе полимеров планируется залить 240 тыс. т.

В марте 2021 года был подписан договор с французской компанией Suez о поставке оборудования для очистки сточных вод Иркутского завода полимеров. Современные технологии – мембранный биореактор, реверсивный электродиализ, выпаривание с термической рекомпрессией пара – позволят использовать замкнутый водооборот. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора речной воды. Вода для охлаждения технологических установок и другого оборудования будет использована из водооборотной системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве.

Кроме того, в 2021 году в рамках строительства Иркутского завода полимеров была утверждена архитектурная концепция нового микрорайона, разработанная архитекторами из Иркутска и Санкт-Петербурга. Современное жилое пространство из 31 блок-секции в 9 и 11 этажей с развитой инфраструктурой предназначено для 3 тыс. чел. ­– работников завода и их семей. Прохождение экспертизы проектной документации планируется завершить в феврале 2022 года, после чего состоится тендер на определение генподрядчика.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. К строительству завода привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering, которая отвечает за проектирование, поставку оборудования и материалов. Генеральным подрядчиком по строительству установок полиэтилена и этилена выступает компания Gemont. На строительной площадке в настоящее время работают более 2 000 человек. Это инженеры и рабочие со всей России, а также из Японии, Турции, Франции, Голландии, США. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.