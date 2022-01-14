Против QR-кодов выступает больше половины россиян

Число противников электронных паспортов вакцинации увеличилось за последние два месяца, сообщает РБК со ссылкой а исследование SuperJob.

Если в ноябре против законопроекта об этом выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. Причем в Петербурге против такого порядка высказались 58% участников опроса, в Москве – 49%, в Новосибирске – 47%.

Среди непривитых доля противников законопроекта достигла 75%, среди тех, кто уже привился от COVID, против ограничений высказались 42%.

В то же время опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон» стало немного больше: в декабре его боялись 9% опрошенных, в январе – уже 12%.

Стойкие противники прививки считают, что введение электронных паспортов вакцинации не заставит их пойти на процедуру – так ответили 68% тех, кто отказался от вакцины.