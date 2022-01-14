Клиенты Tele2 могут с выгодой подключить образовательные услуги «Ростелекома»

Tele2 дарит клиентам три месяца подписки на цифровой сервис образования «Ростелеком. Лицей». Абоненты оператора также могут вернуть 20% от стоимости услуг на счет мобильного телефона при подключении интернета или цифрового телевидения от «Ростелекома». Специальное предложение действует при покупке услуг в розничной сети Tele2.

Клиенты мобильного оператора смогут три месяца бесплатно пользоваться цифровым сервисом образования «Ростелеком. Лицей». Онлайн-платформа объединяет уроки школьной программы с 1 по 11 классы и курсы по развитию. Материалы разработаны преподавателями ведущих вузов России в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. К урокам прилагаются тесты на закрепление материала, интерактивные подсказки и советы. С помощью «Лицея» выпускники могут также подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

В дополнение к школьной программе пользователям портала доступны курсы по интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну, робототехнике, ментальной арифметике и другим темам. Для учеников младшего возраста – обучающие мультфильмы и тренажеры на развитие мышления. Контент портала регулярно пополняется новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений. Специальное предложение действует при покупке абонемента на девять месяцев в розничной сети Tele2 до 31 января 2022 года. Подробнее об акции – на сайте tele2.ru.

Клиенты Tele2 также могут получать кешбэк 20% от стоимости услуг «Ростелекома» на счет мобильного телефона в течение полугода. Предложение действует при подключении домашнего интернета, цифрового, интерактивного или кабельного телевидения в салонах Tele2. Акция продлится до 30 апреля 2022 года. Подробнее – на tele2.ru.

Летом 2020 года компании перешли к совместному управлению розничными системами «Ростелекома» и Tele2, что позволило объединить уникальные системы и ресурсы, улучшить клиентский опыт и повысить эффективность бизнес-процессов.