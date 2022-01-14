«Если чувствуешь, драки не избежать – бей первым». Эксперты – о ситуации на финансовом рынке

Российский фондовый рынок в четверг отреагировал резкой просадкой на фоне геополитических новостей. Эксперты оценили для SIA.RU, насколько серьезны риски и дали рекомендации, что делать инвесторам.

Поводом для резкого снижения индексов стало заявление замминистра иностранных дел России С. Рябкова о том, что в переговорах с США по вопросам безопасности не наблюдается значимого прогресса, и что позиция НАТО слишком жесткая и бескомпромиссная, а также подготовленный американскими законодателями проект более жестких санкций против России. На этом фоне индекс РТС закрылся на восьмимесячном минимуме, рухнув почти на 6% до 1516,99 п., индекс МосБиржи упал на 4% до 3674,73 п., доллар повысился выше 76 рублей.

«Снижение было спровоцировано не переговорами НАТО и России, а санкциями США»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер компании «Атон» в Иркутске:

– Если чувствуете, что драки не избежать – бей первым! Все россияне понимают смысл этих слов. Вчера наши рынки снова снижались на геополитике. Стоит ли оценивать эти риски серьезно и как к ним относиться? Я считаю, что да, стоит. Даже, если посмотреть по техническому анализу, видно графики говорят о том, что начало медвежьего рынка возможно. Вчерашнее снижение больше спровоцировано было не ходом переговоров. Всем было заранее понятно, что ни о чем и не договорятся, а скорее с тем пакетом санкций, который приготовили США при этом с очень мутной формулировкой возможности их применения. С другой стороны, в условиях мировой инфляции цикличные отрасли и цикличные страны должны показывать рост. В том числе, и Россия, но я в свою очередь выбрал Бразилию, это такая же цикличная страна, но при этом в ней отсутствуют риски геополитики.

«Сложилась уникальная ситуация»

Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске:

– Вчера произошла масштабная коррекция. Акции российских компаний просели в среднем на 5-6%, рубль ушел выше 76. Я считаю, что для инвесторов сложилась уникальная ситуация. Почему? Потому что дивидендная доходность российского рынка – одна из самых высоких в мире. Это значит, что купив российские акции, в середине года вы уже получите дивиденды порядка 9-10%, что принципе очень неплохо. Поэтому мы считаем, что риск коррекции есть, но он незначительный. Примерно порядка 78 рублей по доллару и, возможно, 5% по акциям . Поэтому считаем, что ситуацией нужно пользоваться.