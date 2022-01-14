En+ Group объявила о создании мультимедийных классов в Иркутске, Красноярске и Дивногорске

Компания En+ Group запустила проект «Мультилаб En+», который предусматривает создание современных мультимедийных классов (мультилабов) на базе учреждений общего и дополнительного образования. Первым этапом проекта является конкурсный отбор учебных заведений Иркутска, Красноярска и Дивногорска, который продлится до 14 февраля.

В числе основных задач проекта «Мультилаб En+» – повышение доступности и качества дополнительного образования, предоставление новых ресурсов для творческой деятельности, а также применение лучших практик и методик современного обучения. Образовательные программы En+ Group в социальной политике начаты основателем компании Олегом Дерипаской.

В мультилабах школьники смогут освоить навыки робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей и видеопроизводства. Помещения будут оснащены современным цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, необходимыми наборами. Техническая база классов позволит проводить научно-практические конференции и фестивали, соревнования по профессиональным направлениям, а также тематические творческие курсы для школьников и взрослых, в том числе пенсионного возраста.

По результатам конкурсного отбора будет выбрано несколько образовательных учреждений, для которых будут созданы мультилабы. Участники могут подать заявки по двум направлениям – малые (площадью до 60 кв.м) и большие (площадью до 250 кв.м) центры развития компетенций. Для конкурса школам и учреждениям дополнительного образования необходимо предоставить проект годовой программы занятий и мероприятий, которые они смогут проводить в классах, сведения о преподавателях, экспертах и спикерах, характеристики помещения, где может быть организован мультилаб. Подробная информация о проекте на официальном сайте http://edu-enplus.ru/multilab

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора En+ Group по управлению персоналом отметила:

– Мы целенаправленно идем по пути сотрудничества с учебными заведениями, стремимся развивать образовательную экосистему, частью которой является и наш новый проект «Мультилаб En+». Мультимедийные классы позволят обеспечить качественно новые возможности в регионах для молодых людей, применения их талантов и профессионального потенциала, повысить интерес к стратегически важным для энергохолдинга инженерным профессиям.

Виталий Барышников, заместитель мэра г. Иркутска:

– «Мультилаб En+» дает возможность нашим школам и учреждениям дополнительного образования получить оборудованные по последнему слову техники и дизайна творческие digital пространства. Там ученики смогут освоить востребованные в современном мире направления графического дизайна, программирования, создания 3D моделей. Уверен, что образовательные учреждения Иркутска активно включатся в конкурс, ведь подобных проектов со стороны бизнес сообщества ранее не предлагалось. Стоит отметить и инновационный подход к презентации проекта En+ Group – уже сейчас перейдя по QR коду преподаватели и ученики могут изучить помещения мультилабов, осмотреть учебные зоны и оценить оснащенность рабочих пространств.