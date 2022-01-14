Новикомбанк сообщил о росте объемов кредитования поставщиков промышленного оборудования

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил совокупный лимит кредитного риска Группе Компаний «СФЕРА» – крупному российскому поставщику технологического и специального оборудования для стратегических предприятий транспортной и энергетической отраслей.

В филиале Новикомбанка в Ростове-на-Дону Группе Компаний «СФЕРА» увеличен лимит кредитного риска до 1,665 млрд рублей. 700 млн рублей предназначено на гарантийные операции: на обеспечение участия в конкурсах, аукционах, тендерах и 965 млн рублей предоставлены для пополнения оборотных средств и рефинансирование задолженности Группы Компаний по кредитным договорам.

Сотрудничество Новикомбанка с ГК «СФЕРА» началось в 2020 году с выдачи банковской гарантии на сумму 72 млн рублей. Благодаря совместным усилиям в 2021 году совокупный лимит кредитного риска вырос в десятки раз. Группа Компаний активно пользуется продуктовой линейкой банка. В рамках подписанного соглашения «СФЕРЕ» предоставляются гарантии выполнения обязательств по контракту, возврата аванса и обеспечения обязательств в гарантийный период, также произведено рефинансирование кредитов в стороннем банке более чем на 200 млн рублей, при этом кредитные линии являются возобновляемыми на пополнение оборотных средств.

«Новикомбанк ориентируется на потребности бизнеса и предлагает финансовые продукты, которые решают весь спектр задач: от обеспечения контрактов до рефинансирования. Понимая специфику работы промышленных предприятий мы также успешно работаем со смежными компаниями, участниками цепочек кооперации, предоставляя обслуживание на максимально выгодных условиях. Чем больше предприятий малого и среднего бизнеса будет работать в промышленном секторе, тем динамичнее он будет развиваться», - прокомментировал директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

ГК «СФЕРА» осуществляет свою деятельность с 2009 года. Компании группы обеспечивают необходимым оборудованием промышленные предприятия по всем регионам. В компетенции группы входит: технологический аудит и проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, поставка строительных материалов, инженерного оборудования и комплектующих, поставка, сервис и ремонт станочного и технологического оборудования.