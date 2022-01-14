Примсоцбанк повысил ставки по вкладам с Нового года

В Примсоцбанке изменились ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Спринт 31», «Спринт 31 онлайн», «Спринт VIP», «Спринт VIP онлайн», «Надёжный», «Надежный Онлайн», «Надёжный» и «Надёжный Онлайн», «Новогодний чулок» и «Новогодний чулок Онлайн», а также «Инвестиционный».

Ставки по «Спринт 31» и «Спринт 31 Онлайн» составляют 7,4% и 5,3%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставки по вкладу «Надёжный» и «Надёжный Онлайн» составляют 8,3% и 8,4% соответственно. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 180 дней, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. По ставке вклада. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставки по вкладам «Спринт VIP» и «Спринт VIP Онлайн» составляют 7,4% и 7,5% соответственно. Срок действия вклада 91 день, минимальная сумма вклада 500 000 рублей. Начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставка по вкладу «Инвестиционный» теперь составляет 8,5%. Срок вклада 367 дней, минимальная сумма 100 000 рублей. В случае расторжения договора ИСЖ/ИИС по инициативе вкладчика в течение 14 календарных дней с даты вступления его в действие, процентная ставка составит 5%. Начисление и выплата процентов в конце срока вклада, капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставка по вкладу «Новогодний чулок» теперь составляет – 8,4%, в режиме онлайн – 8,5%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Первые 180 дней с даты открытия вклада доступно пополнение без ограничения по сумме. Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада. Капитализация: ежеквартальная. Начисленные проценты зачисляются на счёт по вкладу. Приходные операции в течение первых 180 дней без ограничения по сумме. Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. При досрочном расторжении до истечения 180 дней сумма процентов составит 0,01%. После 181 дня и до истечения 366 дней - 4,0%. Пролонгация предусмотрена. Вклад можно открыть в пользу третьего лица.



Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.