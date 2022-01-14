Райффайзен Банк предложил льготную ипотеку на квартиры ГК «Гранель»

Райффайзен Банк предлагает особые условия по ипотеке для покупки квартир ГК «Гранель»: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования.

«Мы всегда стремимся предоставить клиентам возможность выгодно приобрести собственное жильё, и партнёрская программа с застройщиками — отличное решение для этого, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Оставить заявку на ипотеку можно онлайн. С предварительным решением мы вернёмся в течение нескольких минут, и актуальным оно будет еще три месяца. Этого времени обычно хватает, чтобы найти квартиру мечты».

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и Московскую область и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

«В условиях повышенных процентных ставок специальные совместные программы банков и застройщиков приобретают дополнительную ценность. Для многих особые условия становятся критически важными при покупке квартиры. В этом случае заемщики могут уменьшить переплату по кредиту и получить кредитную нагрузку, которая будет комфортной для семейного бюджета. Мы рады развитию сотрудничества с одним из крупнейших частных банков страны. И надеемся, что наша программа поможет улучшить жилищные условия многим клиентам, проживающим как в Московском регионе, так и за его пределами. Совместные кредитные продукты банков и застройщиков становятся все более востребованными на рынке новостроек», — отмечает Юлия Судакова, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель».

Больше об условиях специального предложения Райффайзен Банка и ГК «Гранель» можно узнать на raif.ru.