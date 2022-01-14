Россельхозбанк и правительство Омской области обсудили акценты сотрудничества на 2022 год

В Омской области состоялась рабочая встреча Первого заместителя Председателя правительства области Валерия Бойко, министра сельского хозяйства региона Николая Дрофы и заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова.

Стороны обсудили нынешний уровень взаимодействия, а также выделили задачи, которым предстоит уделить особое внимание в ходе реализации дорожной карты сотрудничества на 2022 год. Среди них расширение зоны сельскохозяйственных земель на территории региона, развитие агротуризма, органического земледелия, а также внедрение «зелёных технологий» в производственные процессы АПК.

«С руководством Омской области нам удалось выстроить эффективное и скоординированное сотрудничество. Мы видим, что многие важные вопросы на местах решаются при непосредственном участии профильных министерств. Это хорошая практика, когда общие усилия и движение в одном направлении позволяют достигать значимых результатов. Партнёрство РСХБ с Омской областью носит мультивекторный и стратегический характер. Безусловно, мы готовы продолжать развитие наших отношений», – сказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Первый заместитель Председателя правительства Омской области Валерий Бойко также высоко оценил взаимодействие высшего государственного исполнительного органа власти с Омским филиалом РСХБ, отметив при этом наиболее важные текущие задачи:

«У нас идёт активная работа по нескольким проектам. Так, сейчас составляется реестр земельных участков для возможности реализации индивидуального жилищного строительства на сельских территориях. Здесь банку нужна профильная помощь регионального Министерства строительства, и мы готовы её оказать в ближайшее время. Не менее важным моментом является взаимодействие в части расширения доступности финансовых услуг на территории Омской области. В частности, речь идёт о заключении зарплатных договоров с бюджетными организациями. Россельхозбанк традиционно ценят за надёжность, а для работников бюджетной сферы это является одним из приоритетных факторов при выборе банка для перечисления заработной платы. Наконец, отдельно хочу отметить проект «Школа фермера». Это своевременная и очень нужная инициатива, которую Россельхозбанк смог с успехом реализовать на Омской земле. Мы искренне надеемся, что в дальнейшем проект получит развитие и наш родной край получит новых успешных фермеров».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа выразил признательность Россельхозбанку за поддержку главного аграрного вуза региона:

«Большое внимание со стороны банка уделяется взаимодействию с Омским ГАУ. Одно из старейших профильных учебных заведений Сибири за последние годы смогло качественно трансформироваться благодаря сотрудничеству с РСХБ. Речь идёт и про создание уникального дата-центра с возможностью дистанционного мониторинга процессов, и про финансирование банком кампусного проекта для вуза. Все эти меры помогают учебному заведению сохранять лидирующие позиции в области подготовки кадров для АПК и быть в тренде цифрового развития».

Россельхозбанк начал свою деятельность в Омской области в 2000 году. За время работы в экономику региона он вложил более 92 млрд рублей.

Сейчас это один из крупнейших банков региона. Сеть обслуживания состоит из 24 дополнительных и операционных офисов, из которых 6 находятся в Омске, 18 - в районах Омской области. В рамках повышения доступности финансовых услуг для сельских жителей на территории региона открыты 6 удалённых рабочих мест. Они расположены в тех областных районах, где нет офисов продаж РСХБ в классическом формате. Для удобства клиентов функционирует разветвлённая сеть самообслуживания, которая насчитывает 51 банкомат и 54 информационно-платёжных терминала.

Среди клиентов РСХБ в области около 3 тысяч юридических лиц и более 131 тысячи физических лиц. Омский филиал Россельхозбанка занимает лидирующие позиции региона по объёмам кредитования АПК. Основу корпоративной клиентской базы Омского филиала составляют крупнейшие сельхозпредприятия.