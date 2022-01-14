Новости

Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Приангарье

Эксперты прогнозируют пятую волну пандемии к концу января.

За прошедшие сутки в регионе 311 человек заболели коронавирусом. Общее число больных с начала пандемии – 161 206.  Госпитализировано – 1 924 (+50), выздоровело – 150 686 (+316), умерло – 7 312 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 596 (+0).

Читайте также:

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили
14 января 2022
До создания коллективного иммунитета в Иркутской области не хватает 232 тысяч привитых
14 января 2022

Лидерами по общему числу заражений среди населенных пунктов Приангарья стали:

  • Иркутск – 55 151 (+162),
  • Ангарск – 14 509 (+11),
  • Братск – 10 979 (+5),
  • Иркутский район – 10 373 (+23),
  • Усть-Илимск – 8 699 (+28).

Ранее губернатор сообщил о том, что новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса: 30% ковидных коек остаются свободными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили
До создания коллективного иммунитета в Иркутской области не хватает 232 тысяч привитых
Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании