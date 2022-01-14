Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Приангарье

Эксперты прогнозируют пятую волну пандемии к концу января.

За прошедшие сутки в регионе 311 человек заболели коронавирусом. Общее число больных с начала пандемии – 161 206. Госпитализировано – 1 924 (+50), выздоровело – 150 686 (+316), умерло – 7 312 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 596 (+0).

Лидерами по общему числу заражений среди населенных пунктов Приангарья стали:

Иркутск – 55 151 (+162),

Ангарск – 14 509 (+11),

Братск – 10 979 (+5),

Иркутский район – 10 373 (+23),

Усть-Илимск – 8 699 (+28).

Ранее губернатор сообщил о том, что новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса: 30% ковидных коек остаются свободными.